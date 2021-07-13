Выехал на «встречку»: под Красноярском в ДТП пострадали пять человек. Фото: ЧП-Красноярск

Страшная авария под Красноярском: в ДТП пострадали пять человек. 13 июля ранним утром в Емельяновском районе «Жигули» на полном ходу влетели иномарку. Удар был такой силы, что отечественное авто превратилось в груду искореженного металла. Его водитель и пассажир скончались на месте, сообщили в региональном ГИБДД.

— Все произошло на 29 км автодороги Глубокий обход Красноярска. Водитель транспортного средства ВАЗ двигался в сторону Канска. Выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Sunny, а потом со Skoda, — рассказали в ведомстве.

Видео и фото аварии появились в социальных сетях. В числе пятерых пострадавших людей, которые находились в иномарках, оказался ребенок. Потерпевшим оказана медицинская помощь. Об их состоянии сейчас пока не сообщается.