Сплавлялась на бревне: в Туве пропала 14-летняя девочка. Фото: СУСК Тувы

В Туве ведутся поиски тела 14-летней девочки. Школьница пропала 10 июля, когда решила покататься на бревне по реке со своими друзьями, сообщили в региональном следственном ведомстве.

— Установлено, что около трех часов дня четверо детей в возрасте от 10 до 14 лет, находясь без сопровождения взрослых на реке Хемчик у села Барлык Барун-Хемчикского района, сплавлялись при помощи бревна вниз по течению. Во время сплава несовершеннолетняя отпустила бревно и ее унесло, — рассказали в пресс-службе СУ СК Тувы.

Тело девочки до сих пор не найдено. Пропавшую ищут всем миром: к специалистам подключились волонтеры и работники муниципальной администрации.

Следователи ведут проверку по этому факту. Им необходимо выяснить, почему дети остались без присмотра взрослых в опасных условиях.