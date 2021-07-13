Смертельное ДТП с выездом на встречку: в аварии под Норильском погибли двое мужчин

Фото: Норильск live

Заведено уголовное дело на водителя из Норильска, устроившего смертельное ДТП недалеко от города. Как сообщили корреспонденту «КП»-Красноярск в ГИБДД, все произошло еще вечером 10 июля.

На 9 километре трассы «Норильск-Талнах», 41-летний водитель на Toyota Carina вылетел на встречку, где в своём направлении двигалась «Нива», под управлением 48-летнего автолюбителя. Столкновение произошло довольно на высокой скорости – от машин осталась груда покорёженного металла.

42-летний пассажир иномарки, вылетевшей на встречную полосу, скончался еще до приезда скорой помощи от полученных травм. Водителей «Нивы» и «Тойоты» в срочном порядке госпитализировали. 12 июля 42-летний мужчина, управлявший «Нивой» скончался не приходя в сознание.

В отношении автолюбителя на «Тойоте» заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Выясняются все обстоятельства произошедшего. Следствие установит причины внезапного появления автомобилиста на встречной полосе.