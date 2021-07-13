В красноярском микрорайоне Солнечный построят школу на 1100 мест

Место под будущую школу. Фото: администрация Советского района

В Красноярске в 3 микрорайоне жилого массива Солнечный построят школу на 1100 мест. На ее строительство потребуется не менее 1,5 млрд рублей. Это средства консолидированного бюджета (федеральный, краевой, городской) в рамках государственной программы «Развитие образования» на 2023-2024 год. Строительно-монтажные работы должны начаться до конца 2021 года. Планируется, что новая школа откроется в 2023 году.

- То, что деньги выделены на 2023-2024 год, не значит, что начало строительства отложат до этого времени, – подчеркивает руководитель администрации Советского района Дмитрий Дмитриев. – Это сроки, когда подрядчик должен будет получить деньги за уже выполненную работу. В этом году начнется подготовка строительной площадки к началу работ. Строительство новой школы – долгожданное событие для всех нас, особенно для 3 микрорайона, где основная часть жителей это молодые семьи.

Проект школы. Фото: администрация Советского района

В настоящее время уже разработана проектно-сметная документация на строительство новой школы. Проект получил положительное заключение госэкспертизы. В нем учтены особенности сложного рельефа будущей строительной площадки – школу расположат «каскадом». Несмотря на перепады высот, будут учтены требования доступности помещений на всех этажах для маломобильных посетителей. Также проектом предусмотрено поле для мини-футбола, которое в зимнее время можно использовать как хоккейную коробку, универсальная спортивная площадка для активного отдыха, которая трансформируется в автогородок. На ней детей будут обучать правилам дорожного движения.

Напомним, 3 микрорайон Солнечного – один из самых молодых микрорайонов города, и вопрос развития инфраструктуры здесь стоит особенно остро. В текущем году в этом жилом массиве откроется новый детский сад на 175 мест. Здание под дошкольное учреждение приобрели за счет средств краевого и городского бюджетов. Новый сад откроют в сентябре.