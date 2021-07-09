В Красноярске перекроют проезд к смотровой площадке на Николаевской сопке

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Мэрия Красноярска объявила о ремонте проезда к смотровой площадке на Николаевской сопке. Приводить в надлежащий вид проезжую часть начнут с 13 июля. Как сообщают в пресс-службе администрации, перекроют дорогу на участке от улицы Биатлонной.

Запланировано капитально отремонтировать проезжую часть, асфальтобетонное покрытие и обеспечить пешеходную доступность. Для безопасности на отрезках проезда с крутыми склонами будут установлены специальные барьерные ограждения протяженностью 1100 метров. Также планируется выполнить устройство кюветов для эффективного водоотвода.

Всего приведут в порядок около 1,5 километров, а общая площадь отремонтированного участка составит 9 500 м2.

Завершить работы компания ООО «Промстрой» должна к 31 августа. После окончания основных видов работ на проезжей части будет установлена вся необходимая дорожно-знаковая информация и нанесена дорожная разметка.