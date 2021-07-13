Несмотря на серьезный рост заболевших ковидом, жители Красноярска активно нарушают масочный режим

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В Красноярске масочный режим никто не отменял – серьезный рост количества заболевших говорит о необходимости правильно носить маски в общественных местах и соблюдать превентивный меры. Но далеко не все жители краевой столицы считают также.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, С 5 по 11 июля специалисты администрации, сотрудники полиции и Росгвардии проверяли соблюдение масочного режима в торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общественного питания. В ходе рейдов рабочие группы составили 107 протоколов.

Всего было проинспектировано около 500 объектов, среди которых 400 объектов торговли, 10 предприятий общественного питания и 73 остановочных пункта. Нарушения выявили на 155 объектах. Участники рейдов провели около 540 бесед с горожанами.

Напоминаем, что для тех, кто не носит маски в общественных местах предусмотрена административная ответственность. штрафы для граждан – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч.