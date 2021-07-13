Из магазина в Красноярске эвакуировали 8 человек из-за разлитого растворителя

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В Красноярске в продуктовом магазине жилого дома разлили растворитель. Запах образовался настолько сильный и режущий глаза, что сотрудники вызвали спасателей.

Как сообщают в МЧС, оказалось, что кто-то из покупателей разлил растворитель недалеко от входа на площади 2 квадратных метра. Проведя анализ воздуха, сотрудники ведомства обнаружили в нем вещество деметилформамид, 2 класс опасности, и превышение ПДК в 11 раз.

Место происшествия было оцеплено, из помещений магазина эвакуировано 8 человек. Информация доведена до взаимодействующих организаций.

Чтобы устранить разлив растворителя, спасатели «ОАСР» МКУ «ЦОМ» ГО, ЧС и ПБ обработали опасный участок сорбентом, затем собрали его и ввезли для утилизации.