Красноярские полицейские выявили два заведения, работавших после 23:00. Фото: МВД

Как рассказывают в пресс-службе полиции, на минувших выходных сотрудники МВД вместе с представителями мэрии проверили, как заведения соблюдают Указ губернатора края о дополнительных антикоронавирусных мерах.

Так, с пятницы по воскресенье ревизоры проверили 74 заведения на работу после 23 часов. По итогам рейда было выявлено 2 нарушителя. Им грозят крупные штрафы:

- Правоохранителями составлены административные материалы по ст. 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (максимальная санкция по данной статье для юридических лиц предусматривает наложение штрафа до 300 тысяч рублей), которые будут направлены в суд для принятия решений.