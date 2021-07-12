«Из окна восьмого этажа кричала женщина с ребенком на руках»: в Норильске полицейский вместе с очевидцем спас семью из горящего общежития

Как рассказали «КП-Красноярск» в полиции, на ночном дежурстве 10 июля наряд ППС увидел черные клубы дыма, возвышающиеся над общежитием. Полицейские сразу же вызвали подкрепление и отправились спасать людей.

Как рассказывает сержант полиции Николай Егоров, изначально были эвакуированы жильцы 7 этажа:

- Горела комната на 8 этаже, но пробраться туда мы не могли из-за задымления. Тогда было принято решение будить жильцов 7-го этажа и проводить эвакуацию. Вскоре к нам подъехал еще один экипаж ППС, который помог эвакуировать людей с 6 и 7 этажей.

Затем к дому подъехали пожарные. Уже на улице Егоров заметил, как из окна 8-го этажа на помощь зовет женщина с ребенком:

- Уже на улице я обратил внимание, что из окна 8-го этажа кричит женщина с ребенком на руках. Она сказала, что сама спуститься по пожарной лестнице не может. Тогда я с очевидцем поднялся туда. Сначала мы забрали ребенка, а затем вернулись за девушкой, - продолжает Николай Егоров.

Так, благодаря слаженным действиям полиции, пожарных и очевидцев, из горящего здания были эвакуированы 50 человек, среди которых 8 детей.

Добавим, что мы писали об этом пожаре и от лица очевидца. Подробности здесь.

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