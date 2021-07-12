Красноярского водителя на «Линкольне» наказали за перевозку пассажиров, которые танцевали, высунувшись из окна

Скриншот: ГИБДД

В Центральном районе Красноярска две девушки устроили на дороге опасное развлечение. Пассажирки автомобиля «Линкольн», высунувшись по пояс в окно, «отжигали» на всю катушку. Танцы горожанок попали на запись видеорегистратора проезжавшей мимо машины.

На кадрах видно, как по улице Шахтеров движется автомобиль, из окон которого почти полностью высунулись две жительницы Красноярска. Девушки устроили самое настоящее шоу - махали руками другим участникам движения, танцевали и снимали всё происходящее на телефон.

Смотреть видеосюжет Девушки из Красноярска танцевали в окнах машины Видео: ГИБДД

Видеозапись была передана сотрудникам ГИБДД. Госавтоинспекторы установили личность водителя. Им оказался 40-летний житель Красноярска. За нарушение правил перевозки людей инспекторами ДПС был составлен административный материал. Теперь мужчине, перевозившему «зажигательных» пассажирок предстоит выплатить штраф 500 рублей. Но если он сделает это в течение 20 дней, то сможет заплатить всего 250 рублей.

Инспекторы напоминают, что водитель несет ответственность за жизнь и здоровье пассажиров, поэтому он обязан контролировать соблюдение ими ПДД.