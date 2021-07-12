Под Красноярском полиция нашли 11 тонн незаконно добытого нефрита. Фото: скриншот видео МВД

Как сообщает МВД по краю, партию нефрита нашли на одном из участков в Усть-Мане, что под Красноярском. Полицейские выяснили, что кто-то хранил около 11 тонн породы, содержащей нефрит. Залежи полудрагоценного камня предназначались для продажи.

- В конце января этого ходе в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские провели осмотр указанной территории. Информация подтвердилась. Каменная порода была изъята и направлена на геммологическую экспертизу. Исследование подтвердило, что чистого нефрита в изъятом сырье содержится не менее 2300 кг. Стоимость минерала составляет более 4 миллионов рублей, - добавляют в Главке.

Так, полицейские завели уголовное дело по статье «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга». Сейчас устанавливаются подозреваемые. Им грозит до 4-х лет лишения свободы.