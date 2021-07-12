Нетрезвый мужчина после драки сломал зеркала припаркованным машинам в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Мужчина из Красноярска в состоянии алкогольного опьянения «напал» на автомобили, припаркованные во дворе. Как рассказали в пресс-службе МВД, он разбил им стёкла и зеркала.

Дебош произошёл 10 июля в 6 утра во дворе дома по улице Ярыгинская набережная. Между двумя жителями произошёл конфликт, переросший в драку.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что, проигравший в потасовке мужчина убежал от своего противника, но затем вернулся обратно и начал со злостью пинать машины, стоящие на парковке. Также он сбивал ногой зеркала заднего вида. Это увидели прохожие и попытались поймать нарушителя. Очевидцы отметили, что ему удалось повредить шесть машин.

Владельцы поврежденных авто написали заявление в полицию и оценили ущерб.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в полиции, личность мужчины установлена. На данный момент по этому делу проводятся проверки и устанавливаются все обстоятельства.