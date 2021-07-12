Уровень воды в красноярском Енисее увеличился почти на 20 сантиметров за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

В мэрии Красноярска сообщают, что на утро 12 июля уровень воды в Енисее составляет 317,5 сантиметров. За последние сутки он вырос на 19,7 сантиметров. Сброс воды на Красноярской ГЭС составляет 4260 кубометров в секунду. Сейчас там открыт один затвор.

- Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ и единой дежурно-диспетчерской службы продолжают круглосуточный ежедневный мониторинг паводковой ситуации, - добавили в администрации.

Карта зон подтопления не изменилась:

- береговая полоса правого и левого берегов, островов Пионерский, Собачий, Козий, Посадный, Отдыха, Молокова, Татышева, Осередыш, Верхний и Нижний Атамановский, Оторвыш, коса Феофаниха, Хороший; - спортивная площадка у набережной левого берега, в районе ул. Дубровинского, 45а/1; - нижний участок левобережной набережной в районе КГБУ культуры «Музейный центр Площадь Мира» (пр. Мира, 1); - придомовая территория жилых домов № 371 по ул. Лесная.