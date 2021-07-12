СУЭК стала победителем ежегодной премии британского журнала

Угольный разрез СУЭК. Фото предоставлено компанией

Британский исследовательский журнал Global Business Outlook подвел результаты ежегодной премии, отмечающий наиболее выдающиеся достижений мирового бизнеса. АО «Сибирская угольная энергетическая компания» победило в секторе «Энергетика» за «Лучшие практики корпоративной социальной ответственности». Еще одной российской компанией, отмеченной наградой за социальную ответственность, стало АО «ММК».

Премия журнала Global Business Outlook ежегодно с 2015 года отмечает международных лидеров в банковском деле и финансах, энергетике, промышленности и технологиях с целью продвижения по всему миру лучших бизнес-практик. Global Business Outlook Awards гордится эффективным, справедливым и быстрым процессом выявления победителей. В 2021 году победителей определили в 13 номинациях – «Банковское дело», «Финансы», «Страхование», «Брокерские услуги», «Телекоммуникации», «Энергетика» и других.

Сибирская угольная энергетическая компания на протяжении многих лет побеждает в самых авторитетных и престижных общественных и профессиональных конкурсах, среди которых «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» РСПП, проект «Лидеры корпоративной благотворительности», премии «Импульс добра», МедиаТЭК Министерства энергетики, КонТЭКст, «Хрустальная пирамида», People Investor, «Лучшие социальные проекты» и многие другие. Компания входит в лидеры самых авторитетных ESG рейтингов на российском и международном уровнях.

СПРАВКА КП

СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.