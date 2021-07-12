Под Красноярском дачницу насмерть завалило обломками крыши Фото: Мария ЛЕНЦ

Трагедия произошла на минувших выходных в садовом обществе «Победа», что в Дивногорске, сообщается в сводке КГКУ «Спасатель».

Накануне вечером спасателям поступил сигнал от ЕДДС, что дачном домике обрушилась крыша, а под завалами находится женщина. Сотрудники КГКУ «Спасатель» прибыли на место в 17:25 часов и принялись разбирать обломки. Крыша разрушилась так сильно, что тело хозяйки дома было обнаружено лишь спустя 25 минут.

Прибывшим на место происшествия медиками оставалось лишь констатировать смерть женщины:

- В 17:25 прибыли, приступили к проведению АСР, обрушение крыши. Работы по разбору завалов завершены в 17:50, извлекли тело женщины, сотрудники службы «03» констатировали смерть. Погиб 1 человек, - говорится в сводке спасателей.