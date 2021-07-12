«Показывал высший пилотаж чистоты»: мэр Красноярска подарил дворнику зимние варежки

Фото: instagram.com/eremin__krsk/

Историю в своем инстаграме рассказал сам мэр Красноярска Сергей Еремин.

Градоначальник заприметил дворника Ивана Козлаускаса на днях. Мужчина убирал территорию у гостиницы «Красноярск». Сергея Еремина поразили умения мужчины и мастерство, с которым дворник метет улицу:

- Он работал с такой душой, показывая высший пилотаж чистоты! Я не удержался – подошёл, познакомились, - рассказывает мэр.

Оказалось, что Иван Степанович убирает возле гостиницы «Красноярск» уже 8 лет. Сам он рассказал Сергею Еремину, что людям стыдно бросать окурки и мусор там, где идеально чисто, а также признался, что иногда хозяйский взгляд «уводит» его за пределы территории ответственности.

Фото: instagram.com/eremin__krsk/

В итоге Сергей Еремин не удержался и решил подарком поблагодарить Ивана Степановича, вручив ему зимние варежки.

- В прошлом году, когда я награждал лучшего дворника города, – Нину Михайловну Карачёву, я назвал её "богиней двора". Так вот Иван Степанович для меня "бог чистоты"! Спасибо ему за хозяйское, неравнодушное отношение к городу, - добавил Сергей Еремин.