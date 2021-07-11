В Туве сильным течением реки унесло 14-летнюю девочку. Фото: пресс-служба следкома Тувы

В Туве, в окрестностях села Барлык Барун-Хемчикского района, произошло ЧП: во время купания пропала 14-летняя девочка. Республиканский следком проводит доследственную проверку. Вот что стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск от источника в ведомстве.

Накануне, 10 июля, около 15 часов дня четверо детей в возрасте о 10 до 14 лет отправились на берег реки Хемчик. Взрослых с ними не было. Дети развлекались тем, что сплавлялись с бревном вниз по течению. Одна из девочек отпустила бревно, ее тут же понесло вниз сильным течением на глазах у товарищей. На берег выбраться она не смогла. Прибежав домой, дети рассказали обо всем взрослым.

- В поисках несовершеннолетней задействованы сотрудники правоохранительных органов, работники муниципальной администрации и волонтеры. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В ходе проверки будут устанавливаться причины и условия, способствовавшие нахождению детей на водоеме без присмотра взрослых, - прокомментировали случившееся в пресс-службе следкома.