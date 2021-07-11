В Красноярском крае новый суточный антирекорд по коронавирусу: заболели 408 человек

В Красноярском крае новый суточный антирекорд по коронавирусу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае вновь побит антирекорд по количеству заболевших коронавирусом: 408 человек. Таковы данные оперативного штаба на 13 часов 11 июля 2021 года. Всего с начала пандемии в крае зарегистрировано 81 387 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Наибольшее количество: в Красноярске – 88, Ачинске – 30, Канске – 25, в Минусинске и Лесосибирске – по 24, столько же в Емельяновском районе. В Сосновоборске – 22, Рыбинском районе – 16.

Под медицинским наблюдением на дому в крае находится всего 42 443 контактных человека, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 3 998 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 207. Проведено тестов на коронавирус всего 3 044 183, из них за последние сутки 13 156.

Данные по закрытым городам передаются напрямую в ФМБА. Сегодня там статистика такова: в Зеленогорске всего заболевших 4649, за сутки новых случаев нет. Информация по Железногорску на выходные отсутствует.