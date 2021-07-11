Под Красноярском продавец черемши украл сумку у 83-летней женщины. Фото: пресс-служба полиции

В поселке Овсянка, под Красноярском, продавец черемши ограбил 83-летнюю женщину. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции. Произошло это в конце июня. 31-летний местный житель промышлял сбором и продажей дикоросов. К слову, мужчина ранее уже имел проблемы с законом, был судим.

Торговля черемшой сама по себе – занятие легальное. И все бы хорошо, но мужчина пришел домой к пенсионерке, чтобы продать ей немного таежной зелени, и увидел в коридоре ее сумку. Разозлился, что женщина отказалась покупать товар, схватил сумку и скрылся. А ведь там находились ценные для владелицы вещи.

Полиция приехала на вызов быстро, получив ориентировку на подозреваемого, нагрянула к нему на квартиру и нашла там похищенное. На днях сумку потерпевшей вернули, она поблагодарила сотрудников полиции. А на торговца черемшой завели уголовное дело по статье «Грабеж».