В Красноярске на новую уникальную школу потратят более 1,6 миллиардов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на строительство новой школы потратят более 1,6 миллиардов рублей. Это будет федеральная субсидия, точную сумму назовут позднее. А пока город собирается объявить конкурс на выбор подрядчика, который к 2024 году и возведет новое современное здание образовательного учреждения в микрорайоне Солнечном. Как рассказали в пресс-службе правительства края, оно будет рассчитано на 1100 учеников. Ранее по такому проекту школы в крае никогда не строились. Проектно-сметную документацию разрабатывал город Красноярск. Школа в Солнечном будет построена в рамках государственной программы РФ «Развитие образования».

Добавим, что в рамках нацпроекта «Образование» началось строительство школы на 1550 учащихся в жилом районе Бугач. Строительство планируется завершить в 2022 году. До конца текущего года новые современные школы откроются в Боготоле, поселке Саянский Рыбинского района, селе Майском Енисейского района и в селе Жуковка Козульского района.