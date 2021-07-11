В Туве внук-подросток повесил на деда кредит и коллекторов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве подросток повесил на деда-пенсионера кредит. Теперь в этом деле разбирается полиция. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

На минувшей неделе мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником коллекторского агентства и спросил, когда тот вернет долг – 16 тысяч рублей. Пенсионер занервничал, ведь никаких займов в микрофинансовых организациях он не брал. Пришел в полицию и написал заявление. Когда стали проверять, выяснили: действительно, на имя заявителя оформлен кредит. Но если брал не он, то кто?

Как оказалось, причастен 17-летний внук, житель села Сукпак, который оформил заем через сайт кредитной организации, вписав туда имя деда и его личные данные, а также указав заведомо ложные сведения о доходе. А когда деньги поступили ему на счет, ничего деду не сказал. Видимо, думал, что тот ничего не сможет выяснить и поэтому вынужден будет возвращать долг. Но так не бывает. Полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество». А это – до 2 лет реального лишения свободы.