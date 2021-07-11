В Красноярске выпускница написала ЕГЭ на 100 баллов по трем предметам Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские 77 выпускников показали по результатам ЕГЭ стобалльные результаты, рассказали в управлении образования города. Среди них двое ребят получили высший балл по двум предметам. А выпускница школы №143 Мария Кравчук сдала на 100 баллов все три предмета – русский язык, биологию и химию.

- Самый сложный экзамен для меня – биология. Там нужно было отвечать развернуто, и при подготовке изучить гораздо больше материала. Конечно, на экзаменах я сильно волновалась. В такие моменты старалась переключаться со сложных заданий на простые, когда немного успокаивалась, сразу появлялась уверенность в своих силах, - поделилась вчерашняя школьница.

Единые государственные экзамены по всей стране стартовали 31 мая. Но результаты – не окончательные, ведь с 12 июля начинается дополнительный период ЕГЭ для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать экзамен в обычные сроки. Окончательные результаты экзаменационной кампании специалисты подведут в конце июля. Всего в этом году ЕГЭ сдают более 5 тысяч выпускников.