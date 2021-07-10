Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 июля 2021 10:15

«Испытываю кайф»: мэр Красноярска Еремин о сквере «Энтузиастов»

Градоначальник без предупреждения посетил стройку возле ТЦ «Красноярье»
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
«Испытываю кайф»: мэр Красноярска Еремин о сквере «Энтузиастов». Фото: инстаграм Сергея Еремина

«Испытываю кайф»: мэр Красноярска Еремин о сквере «Энтузиастов». Фото: инстаграм Сергея Еремина

Мэр Красноярска Сергей Еремин без предупреждения приехал на стройку участка набережной возле ТЦ «Красноярье». Он остался доволен увиденным и поспешил поделиться эмоциями с подписчиками в своем инстаграм-аккаунте.

— Испытываю кайф, когда своими глазами вижу, что обновленный сквер «живёт»: в нём гуляют, он полон ребятишек, мамочек с колясками, людей старшего поколения. Здорово! Именно такими эмоциями подзарядился сегодня в сквере «Энтузиастов», с удовольствием пообщался с жителями, — написал Еремин в посте.

Сейчас на объекте уже вымощен брусчаткой нижний ярус, завезены первые малые архитектурные формы, готовится основание для многоуровневого пандуса. Фото: инстаграм Сергея Еремина

Сейчас на объекте уже вымощен брусчаткой нижний ярус, завезены первые малые архитектурные формы, готовится основание для многоуровневого пандуса. Фото: инстаграм Сергея Еремина

Он отметил, что горожане ждут завершения всех ремонтных работ, чтобы иметь возможность полноценно отдыхать на новой благоустроенной территории правого берега.

Сейчас на объекте уже вымощен брусчаткой нижний ярус, завезены первые малые архитектурные формы, готовится основание для многоуровневого пандуса.