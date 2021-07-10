В Красноярском крае задержали пьяного подростка за рулем Фото: Мария ЛЕНЦ

В Лесосибирске полицейские задержали 15-летнего парня за рулем машины. Юноша оказался пьян, сообщили в региональном главке МВД 10 июля.

— В дежурную часть позвонил житель одного из микрорайонов города и сообщил, что за рулем автомобиля «Тойота» находится нетрезвый водитель. Информация была незамедлительно передана наряду ДПС. Прибывшие по указанному адресу сотрудники ГИБДД установили, что транспортным средством управляет подросток, не имеющий права управления, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что парень самовольно взял ключи от машины отца. Тот и не догадывался о намерении сына сесть за руль. Когда подросток сдал тест на алкоголь, прибор показал 0,92 промилле.

Родителям школьника грозит ответственность за то, что их ребенок напился. А сам подросток поставлен на профилактический учет.