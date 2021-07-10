Пик третьей волны коронавируса в Красноярском крае наступит через 20 дней Фото: Мария ЛЕНЦ

Пик третьей волны коронавируса в Красноярском крае ожидается через 20 дней, утверждает губернатор Красноярского края Александр Усс. Он озвучил прогноз эпидемиологической ситуации от специалистов в эфире телеканала «Енисей».

— Но это только прогноз, и мы не знаем, как реальная ситуация будет развиваться, но что меня очень беспокоит — темп роста заболевших очень высокий в силу специфики этого штамма коронавируса. И если у нас буквально три недели назад были развернуты порядка 1500 ковидных коек, то сегодня их уже 5 тысяч, ну и 7 — предел, на котором мы работали, и то это уже очень серьезно, — сказал Александр Усс.

Он отметил, что сейчас в кислороде в «красных» зонах нуждаются около 1300 человек. Помогают обеспечить людей им КрасМаш и военные. Запас пока что есть, но он не безграничен.

Жители региона также вносят свою лепту: они начали активнее прививаться: по 10-13 тысяч человек в сутки. Если мобильные пункты перестанут справляться с наплывом желающих вакцинироваться, то количество точек для оказания услуги будет увеличено.