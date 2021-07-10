Полиция задержала красноярского мошенника, похитившего 250 тысяч с чужого банковского счета Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Полицейские задержали жителя Красноярска за кражу денег с чужого банковского счета. Ему, под видом сотрудника банка, удалось выманить 250 тысяч рублей. Все деньги он пустил на то, чтобы купить несколько дорогих мобильных телефонов в Москве.

— В середине мая в дежурную часть местной полиции обратился 25-летний мужчина, который сообщил, что стал жертвой мошенников. Стражи порядка выяснили, что на сотовый телефон заявителя поступил звонок от имени сотрудника банка. В ходе общения потерпевшего убедили в необходимости сообщить по телефону данные своей банковской карты, включая CVV-код, а также назвать коды из смс-сообщений, — сообщили в МУ МВД России по Железногорску.

Полицейским удалось установить, кто похитил деньги и на что ни были потрачены. Оказалось, что на всю сумму были куплены мобильные телефоны в одном из столичных магазинов. Забрал их оттуда 20-летний парень. Когда его задержали, он объяснил, что является просто курьером. Следом удалось выйти и на заказчика. Им оказался 48-летний красноярец, который уже имеет за плечами судимость.

В квартире задержанного обнаружен и изъят сейф, в котором находились несколько сотовых телефонов, карты различных банков, сим-карты и деньги Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

— В его квартире обнаружен и изъят сейф, в котором находились несколько сотовых телефонов, карты различных банков, сим-карты, а также более 160 тысяч рублей и чуть больше 600 долларов США, — добавили в ведомстве.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.