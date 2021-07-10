В Красноярске закончили расследование дела об обрушении парковки в Студгородке Фото: Мария ЛЕНЦ

Следователи закончили разбираться в том, кто виноват в обрушении парковки в Студгородке возле дома №22 по 2-ой Огородной. Крайним признали бывшего государственного инспектора отдела надзора за жилищным строительством службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. Дело в отношении него направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

— Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий». Им были выявлены нарушения при строительстве жилого дома, но он, не указав допущенные нарушения, и не составив обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений, выдал заключение о соответствии построенного дома требованиям технических регламентов, — сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Парковка возле жилого дома обрушилась в 2020 году. Многие жители новостройки были в ужасе и боялись, что следом за парковкой, фонарем и забором сползет по склону к Енисею и их дом. Люди активно делились в соцсетях фотографиями с места ЧП, а некоторые всерьез подумывали продать квартиру и переехать в другое место.

Тогда власти приняли решение ликвидировать последствия произошедшего и выделить на это деньги из бюджета города. В общей сложности, восстановительные работы обошлись в 15,5 миллионов рублей.

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