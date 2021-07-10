Крановщица погибла, упав в 30-метровой высоты в Красноярском крае Фото: Смиком

На заводе «АчинскийЦемент» погибла сотрудница. 49-летняя крановщица упала с 30-метровой высоты и скончалась на месте, сообщает региональное следственное ведомство.

— Сотрудница была направлена в цех обжига. Во время выполнения работ женщина наступила на стекло, расположенное на полу кабины крана, незащищенное решеткой, в результате чего упала вниз. От полученных телесных повреждений рабочая скончалась на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.

Теперь следователям предстоит выяснить, почему на заводе находилась техника, не отвечающая требованиям безопасности. Руководство предприятия «АчинскийЦемент» может быть привлечено к уголовное ответственности. Решение о возбуждении дела пока не принято.