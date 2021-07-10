До 1 августа в Красноярске перекрыли проезд на Фестивальной возле КрасТЭЦ

В Красноярске коммунальщики перекрыли проезд на Фестивальной возле КрасТЭЦ Фото: Влад КОМЯКОВ

В Красноярске коммунальщики до 1 августа перекрыли проезд по улице Фестивальной возле КрасТЭЦ. На данном участке дороги начался капитальный ремонт магистрального трубопровода. Об этом сообщает Сибирская генерирующая компания (СГК).

— Перекрытие улицы Фестивальной необходимо, чтобы энергетики смогли завершить капитальный ремонт тепловой магистрали, по которой тепло от Красноярской ТЭЦ-1 поступает в Ленинский и Кировский районы города. К 9 июля специалисты уже выполнили около 60% запланированных на этом участке работ — за пределами проезжей части, — говорится на сайте компании.

Работы на правобережье города завершатся 1 августа. Фото: Яндекс.Карты

Автомобилистам до 1 августа посоветовали пользоваться объездным маршрутом — по улице 26 Бакинских комиссаров.

В СГК отметили, что это не единственное перекрытие дороги для проведения коммунальных работ. Также 9 июля было ограничено движение и по центру города. До 18 августа на улице Сурикова будут перекрыты две полосы из четырех по четной стороне, от дома №14 до пересечения с улицей Карла Маркса, где также перекрыли две полосы.