В Советском районе Красноярска отремонтируют 27 междворовых проездов

Ремонт проезда на Водопьянова, 6 Фото: Светлана ЮДИНА

В Красноярске в Советском районе продолжаются ремонты муниципальных междворовых проездов. В этом году благоустроят 27 таких проездов. Средства на ремонт выделены из городского бюджета по программе «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды». На 8 объектах работы завершены полностью, весь объем работ будет выполнен до конца августа.

Список проездов формировался с учетом обращений. Под благоустройство попадают участки, которые давно нуждаются в обновлении. Например, проезд на Водопьянова, 6. Им пользуются жители более чем 10 ближайших домов, поэтому износ участка достаточный высокий.

- Конечно, проезды у наших домов ремонтировали. Но здесь проблема – под дорогами проходят коммуникации – канализация, водопровод, отопление, там старые трубы. Ресурсоснабжающие организации постоянно что-то копают, вроде восстанавливают дороги после ремонтных работ, но все равно посмотрите, какие убитые проезды, - рассказывает председатель правления ТСН «Кедр» Тамара Ивина.

Дмитрий Дмитриев проверяет ход работ на объекте Фото: Светлана ЮДИНА

Исполнительный директор «Красноярской ремонтно-строительной компании» Павел Кравцов говорит, что работы на этом участке осложняются постоянным потоком машин и наличием подземных коммуникаций, но объект будет сдан с опережением графика.

- Стараемся выполнить работы максимально быстро и качественно, чтобы жителям доставить меньше дискомфорта. Заменили порядка 40 погонных метров бортового камня. Установили три люка с крышками, всего их на объекте восемь. Если не подведет погода, в конце следующей недели работы выполним, - пообещал Павел Кравцов.

- В этом году общая площадь ремонтируемых проездов составляет примерно 31 000 квадратных метров. Это в полтора раза больше объемов прошлого года, - говорит руководитель администрации Советского района Дмитрий Дмитриев. – Среди главных критериев, по которым проезд ремонтируется в приоритетном порядке – обращения жителей, соседство с социальными учреждениями и комплексное благоустройство. То есть, вместе с новым двором или сквером, стараемся сразу обновлять и подъездные пути.