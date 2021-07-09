Студенты вузов Сибири проходят практику на БоГЭС

Богучанская ГЭС Фото: ИВАНОВА Диана

В подразделениях и службах АО «Богучанская ГЭС» прошли практику шесть студентов из Сибирского федерального университета, Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, Сибирского государственного университета науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева, Национального исследовательского Томского политехнического университета и Братского государственного университета.

- Практика на Богучанской ГЭС – давняя традиция станции. Первые практиканты приезжали к нам вскоре после возобновления строительства. За это время в нашем коллективе прошли практику студенты многих высших и средних специальных учебных заведений Москвы, Красноярского края, Иркутской области и Республики Хакасия. Многие сотрудники БоГЭС впервые побывали у нас как практиканты, а сегодня стали частью коллектива. Желаю всем студентам успешно завершить обучение и стать настоящими специалистами своего дела, - сказал генеральный директор АО «Богучанская ГЭС» Владислав Кобяков.

После прохождения инструктажей по технике безопасности и первичного инструктажа на рабочем месте, студенты под руководством опытных наставников отрабатывают практические навыки в условиях действующего предприятия на самом современном оборудовании. Практиканты познакомились с работой турбинного и гидротехнического цехов, службы охраны труда и производственного контроля, отделов материально-технического снабжения и правовых и корпоративных отношений. Сроки прохождения практики – от двух недель до одного месяца; работы организованы с учетом действующих на станции санитарных ограничений, в том числе на удаленных рабочих местах.