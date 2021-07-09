Скорость мобильного интернета МегаФона в Красноярском крае стала еще выше

С начала года МегаФон запустил в крае свыше 150 базовых станций 4G. Фото предоставлено компанией

МегаФон показал лучшие результаты в стране по качеству мобильного интернета, опередив других операторов по всем ключевым показателям. Такие выводы сделала компания Ookla, мировой лидер в области тестирования и анализа скорости интернета. С января по июнь 2021 года в разных частях Росси было сделано более чем 7 млн замеров скорости мобильного интернета.

Замеры проводились на более чем 1,4 млн уникальных смартфонов, владельцы которых пользовались приложением Speedtest®.

Средняя скорость скачивания в сети МегаФона составила 32,92 Мбит/с, скорость загрузки данных 11,90 Мбит/с. В Москве средняя скорость скачивания составила 48,85 Мбит/с, в Санкт-Петербурге – 33,19 Мбит/с, Екатеринбурге – 32,73 Мбит/с, Новосибирске – 41,05 Мбит/с, Владивостоке – 43,03 Мбит/с.

В Красноярском крае интернет от МегаФона также отличается высокой скоростью. Компания за год увеличила среднюю скорость скачивания в регионе с 31,73 Мбит/с до 35,92 Мбит/с. МегаФон укрепил первенство в регионе благодаря активному развитию сети: с начала года оператор запустил свыше 150 базовых станций 4G.

- МегаФон сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета в России пять лет подряд. За это время общий объем мобильного трафика в нашей сети увеличился в три раза. Сейчас абоненты больше интересуются онлайн-играми, мессенджерами и стриминговыми сервисами. Все это мы учитываем как при развитии сети, так и в разработке тарифов и опций. Наши абоненты не только сами пользуются мобильным интернетом на максимальных скоростях, но и могут бесплатно и без ограничений раздавать интернет со смартфона своим друзьям и близким», - отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

В первом полугодии 2021 года МегаФон развивал сеть ускоренными темпами, за это время было реализовано 75% годового плана по строительству базовых станций LTE и расширена инвестиционная программа строительства сети четвертого поколения на второе полугодие. Основным фокусом в развитии стали территории за пределами крупных населенных пунктов. Именно поэтому исследование Ookla показало высокие средние скорости мобильного интернета не только в столице, но и в других городах Красноярского края: в Железногорске – 49,45 Мбит/с, в Ачинске – 41,62 Мбит/с, в Канске – 46,08 Мбит/с.