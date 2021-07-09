В Красноярском крае действуют 8 лесных пожаров. Фото: Виктор ЧАВАЙН

Как сообщает краевой минлесхоз, сотрудники Лесопожарного центра за сутки потушили 3 лесных пожара, которые действовали в Кежемском, Богучанском и Шушенском районах:

- В течение дня в тушении возгораний были задействованы 223 человека и шесть единиц техники. На авиапатрулирование, доставку сил и средств к очагам возгораний привлекались 16 воздушных судов, - передают в ведомстве.

По предварительной информации, все возгорания произошли из-за сухих гроз. На утро 9 июля 2021 года в крае действую 8 лесных пожаров на площади 152 гектара. Возгорания зарегистрированы в Богучанском, Енисейском, Кежемском и Эвенкийском районах.

- Специалисты лесничеств и подразделений Лесопожарного центра патрулируют территорию по условиям погоды. В онлайн-режиме за ситуацией следят с помощью данных космоснимков и 100 видеокамер, установленных в 29 районах края. Вся информация передается в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства, - добавляют в министерстве лесного хозяйства.