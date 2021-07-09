ВТБ первым запускает онлайн-погашение ипотеки средствами маткапитала

Клиенты ВТБ первыми получили возможность распорядиться материнским капиталом для погашения ипотеки в онлайн-формате. Подать заявление теперь можно без посещения отделения, его достаточно оформить в разделе «Государственные услуги» в интернет-версии ВТБ Онлайн. Банк направит его в Пенсионный фонд РФ для перечисления материнской выплаты в счет погашения кредита. Весь процесс с момента подачи заявки до зачисления материнского капитала сокращается вдвое и теперь составит менее двух недель. До конца лета сервис станет доступен в мобильном версии приложении ВТБ Онлайн.

Как отмечают в банке, новая система будет особенно удобна в тех случаях, когда материнский капитал поступает на счет матери, а ипотека зарегистрирована на отца ребенка. Даже в такой ситуации визита в офис не требуется, если оба супруга являются клиентами ВТБ. Статус оформленного заявления также можно будет отслеживать в ВТБ Онлайн в режиме реального времени.

«Стратегической задачей ВТБ является цифровизация наиболее востребованных услуг со стороны населения. Именно поэтому мы первым из банков переводим процесс получения средств маткапитала для погашения ипотеки полностью в онлайн-формат. Семейная ипотека в России сейчас получает дополнительный импульс за счет расширения госпрограммы. Мы считаем это направление крайне перспективным и уже сегодня готовы предложить новый сервис всем нашим клиентам», - комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.