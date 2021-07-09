ВТБ в Красноярском крае и Республике Хакасия увеличил выдачи ипотеки на четверть

ВТБ в регионе в первом полугодии 2021 г. оформил 4,7 тыс. кредитов на 11,3 млрд руб., что на 24% выше результата аналогичного периода прошлого года. Всего по стране выдачи банка на треть превысили результат января-июня прошлого года, составив 166 тыс. кредитов на 516 млрд руб. По оценке ВТБ, в целом на российском рынке продажа ипотеки с начала года достигла рекордных 2,7 трлн рублей.

Рекордным месяцем для ВТБ по объему выданной ипотеки в первом полугодии оказался июнь. В регионе банк увеличил выдачу до 2,3 млрд рублей, что на 40% выше результата июня прошлого года. В целом по стране продажи выросли в 1,5 раза в сравнении с июнем прошлого года: банк оформил более 34 тыс. кредитов на 114 млрд рублей, что стало лучшим результатом для ВТБ за всю историю. Четверть продаж пришлась на ипотеку с господдержкой.

Как отмечают эксперты банка, летний период этого года стал исключением из правил, когда продажи июня в ВТБ на 30% превысили результаты мая, на 14% – апреля и более чем на 20% – марта. Спрос подстегнули ожидание окончания госпрограммы и повышение ставок. При этом, изменившиеся условия льготной программы будут компенсированы сезонным спросом в осенне-зимний период».

Напомним, что со 2 июля ВТБ начал прием заявок и выдачу кредитов по новым условиям льготной ипотеки на новостройки. Программа доступна клиентам, приобретающим жилье от застройщика, с максимальной суммой займа 3 млн рублей.

Кроме того, ВТБ выдает ипотеку по новым условиям в рамках господдержки семей с детьми. Приобретение недвижимости по программе доступно для семей с одним и более детьми, родившимися после 1 января 2018 года.