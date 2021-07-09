ВТБ: спрос на льготную ипотеку вырос в 1,5 раза перед обновлением программы

Банк ВТБ подсчитал средненедельный объем выдачи льготной ипотеки клиентам, который во второй половине июня превысил 2 тыс. кредитов на сумму 8,6 млрд рублей (к первым двум неделям июня -1,4 тыс. сделок на 5,5 млрд.

Эксперты банка отмечают существенный рост числа совершенных сделок по льготной ипотеке к концу июня, что связывают с желанием заемщиков успеть решить свой квартирный вопрос на более выгодных условиях.

В настоящее время ВТБ уже работает по обновленной программе, на первом этапе сохраняя для своих заемщиков ранее действовавшие ставки.

ВТБ за все время действия программы льготной ипотеки выдал более 100 тыс. кредитов на сумму около 340 млрд рублей. Доля банка на рынке по объему продаж – 20%. Размер среднего ипотечного кредита составил около 3,3 млн рублей, первоначального взноса – порядка 33%.

Напомним, что в ВТБ обновленная программа, действующая после 1 июля, предполагает размер первоначального взноса от 15% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 3 млн рублей. Максимальный срок кредита – до 30 лет.