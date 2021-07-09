Ниндзя по-красноярски: пассажир такси вместо оплаты напал на водителя с ножами в трости

Скриншот с видео ЖК Преображенский

В красноярском микрорайоне «Преображенский» завелся самый настоящий «ниндзя». Накануне там было совершенно нападение на водителя такси. Парень, после завершения поездки, отказался платить и вышел из машины. Таксист побежал за ним, разгорелся конфликт, в ходе которого пассажир достал трость с ножами и нанес несколько ударов. Как сообщают в МВД, пострадавшему понадобилась скорая помощь.

О таком странном способе «оплаты» за услугу рассказали в социальных сетях микрорайона. Там же опубликовали видео, где хорошо видно весь конфликт. По словам очевидцев у водителя такси была рассечена бровь и повреждено ухо, даже потребовалось накладывать швы.

Полицейские зарегистрировали происшествие в установленном порядке и начали проверку. Сейчас сотрудники устанавливают личность напавшего мужчины, выясняются все обстоятельства произошедшего.