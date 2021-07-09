В Красноярском крае полностью сгорела сельская школа Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает МЧС по Красноярскому краю, 8 июля в 22:13 часов в ведомство поступило сообщение о пожаре в начальной школе №21 села Хайрюзовка Иланского района.

- Силами Иланского пожарно- спасательного гарнизона совместно с добровольной пожарной охраной пос. Хайрюзовка в 20:26 (местного времени) удалось локализовать пожар, в 06:21 09.07.2021 пожар был ликвидирован, - передают в МЧС.

Учреждение было построено в 1968 году и эксплуатировалось 1/3 здания. Как сообщает краевой минобр, здание было законсервировано, а открытие учебного года 2021-2022 не планировалось. Школа выгорела полностью.

К счастью, погибших и пострадавших в пожаре нет. К тушению от МЧС привлекались 20 человек и 7 единиц техники.

- В том числе от МЧС России – 15 человек личного состава и 5 единиц техники, - добавили в ведомстве.