В Красноярске уровень воды в Енисее опустился еще на 12,5 сантиметров Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, на 7 часов утра 9 июля уровень воды в Енисее снизился еще на 12,5 сантиметров. Теперь он составляет 309,7 сантиметров.

Продолжает уменьшаться мощность выброса воды на Красноярской ГЭС. На утро 9 июля он составляет 4 610 кубометров в секунду, сообщают в мэрии.

- Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ и единой дежурно-диспетчерской службы продолжают круглосуточный ежедневный мониторинг паводковой ситуации, - добавили в администрации.

В зоне подтоплений Красноярска остаются четыре участка:

- береговая полоса правого и левого берегов, островов Пионерский, Собачий, Козий, Посадный, Отдыха, Молокова, Татышева, Осередыш, Верхний и Нижний Атамановский, Оторвыш, коса Феофаниха, Хороший;

- спортивная площадка у набережной левого берега, в районе ул. Дубровинского, 45а/1;

- нижний участок левобережной набережной в районе КГБУ культуры «Музейный центр Площадь Мира» (пр. Мира, 1);

- придомовая территория жилых домов № 371 по ул. Лесная.