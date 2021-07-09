В Якутии тушат 89 лесных пожаров

Фото: Авиалесоохрана

Как сообщает минэкологии Якутии, сейчас на территории республики действуют 89 лесных пожаров. Общая площадь – 397 806 гектаров. Огонь захватил 19 районов и ООПТ:

- Алданского-2, Верхневилюйского-3, Вилюйского-5, Горного-16, Кобяйского-3, Ленского-3, Мегино-Кангаласского-2, Мирнинского-6, Намского-2, Нерюнгринского-1, Нюрбинского-7, Оймяконского-1, Олекминского-3, Сунтарского-12, Таттинского-1, Томпонского-2, Усть-Алданского-1, Усть-Майского-4, Хангаласского-10, ООПТ «Ленские столбы»- 5.

Локализовано уже 14 возгораний на общей площади в 24 145 гектаров в 11 районах Якутии:

- Верхневилюйского-1, Вилюйского-1, Горного -1, Кобяйского-2, Мегино-Кангаласского-2, Мирнинского-1, Нерюнгринского-1, Нюрбинского-1, Олёкминского-1, Сунтарского-1, Хангаласского-3.

Полностью потушить удалось 16 лесных пожаров на площади 7 165 гектров. Большая часть ликвидированных пожаров действовала в зоне контроля.