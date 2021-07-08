Интеллектуальная система видеонаблюдения улучшит сервис в салонах Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, протестировал интеллектуальную систему видеонаблюдения в салонах компании. Инновационное IT-решение с использованием технологий IoT и машинного обучения улучшит клиентский сервис и усовершенствует бизнес-процессы. Tele2 планирует внедрить интеллектуальную систему видеонаблюдения в других точках своей розничной сети.

Tele2 совместно с проектным офисом развития технологий «Ростелекома» внедрила интеллектуальную систему видеонаблюдения. В салонах связи оператор установил камеры с модулем видеоаналитики и встроенными детекторами объектов, которые распознают информацию в видеопотоке в режиме реального времени. Используя технологию компьютерного зрения, данные анализирует видеосервер на базе облачной платформы eVision.

Система интеллектуального видеонаблюдения позволяет внедрить новые процессы контроля качества работы розничной сети. Например, она поможет настроить удобный для посетителей режим работы торговой точки, определить частоту посещения салона и сформировать индивидуальное предложение для клиента. Пользователям решения легко автоматизировать учет рабочего времени сотрудников, получить информацию об остатках на витринах салона и вовремя пополнить запас товаров, проанализировать трафик посетителей и снизить образование очередей. Уникальность системы – в возможности автоматически контролировать работу торговой точки и отправлять онлайн-уведомления