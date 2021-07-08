Для переселения красноярцев из аварийного жилья закуплено 238 квартир в Солнечном

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Красноярская администрация приобрела 238 квартир в Солнечном для переселенцев из аварийного жилья. Как сообщили в краевом правительстве, в 2021 году планируется вручить ключи более чем 4 100 жителям региона из 25 муниципалитетов.

Татьяна Василовская, первый замминистра строительства Красноярского края, пояснила, что в Красноярске получат выплату или переедут в новое жилье 2367 человек. Причем заселяться жильцы будут в квартиры уже с чистовой отделкой.

До 2025 года, в рамках краевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае», входящей в нацпроект «Жилье и городская среда», планируется расселить более 252 000 квадратных метров аварийного жилья. В новые квартиры переедут более 14,800 человек. На эти цели предусмотрено 14,2 млрд рублей за счет средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований.