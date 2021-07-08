Погода в Красноярске на 9 июля 2021: облачность и небольшое потепление до +23 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

Погода в Красноярске на 9 июля 2021 стабилизируется. После похолодания температура вновь поднимется. Синоптики GISMETEO и гидрометцентра составили прогноз на пятницу.

Так, в гидрометцентра передают, что в последний рабочий день недели температура воздуха составит около +23 градусов. При этом будет облачно, но без осадков. Сильного ветра не ожидается, максимальные порывы – до 1-3 метров в секунду.

Ночью похолодает до +12 градусов. Сильного ветра не будет, вероятность дождей и других осадков нулевая, а сила ветра не больше 1 метра в секунду. Атмосферное давление в течение дня – 731-735 мм рт.ст.

По данным GISMETEO, в пятницу, погода в Красноярске 9 июля 2021, будет облачно с прояснениями, а температура воздуха составит около +22 градусов. Никаких катаклизмов не ожидается – без дождей и сильного ветра. Порывы составят около 2 метров в секунду, временами могут достигать 6 метров в секунду.

Ночью похолодает до +10 градусов. Атмосферное давление в течение дня 741-745 мм рт.ст.