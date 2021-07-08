Нашел бесхозную тушу возле трассы и разделал её: в Красноярском крае полицейские поймали мужчину с маралом в прицепе

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае полицейские поймали мужчину, пытавшегося увезти разделанную самку марала с загородной трассы. Сотрудникам МВД сообщили, что на обочине лежит туша лося, но по приезде тело животного обнаружено не было. Как рассказали в МВД, его уже сложил в прицеп местный житель.

Как пояснил полицейским мужчина, он самку марала не убивал,а нашел её уже в таким состоянии и просто хотел вывезти, поэтому и разделал. Для удобства. Тушу отправили на экспертизу, где обнаружились части патрона к гладкоствольному оружию. У местного жителя, нашедшего самку марала, ружья во время осмотра не нашли.

Мужчина и его родственники, обнаруженные на месте преступления, опрошены, также назначенная судебная экспертиза. Сотрудники МВД завели уголовное дело по статье «Незаконная охота». Максимальная санкция – лишение свободы сроком до двух лет. Расследование продолжается.