Два грифа в красноярском зоопарке хранят любовь и верность друг другу уже 14 лет!

Фото: «Роев ручей

Почему мы сейчас рассказываем эту историю? В честь Дня любви и верности – а эти два понятия имеют отношение не только к людям!

14 лет назад в парк «Роев ручей» из Ташкентского зоопарка привезли два больших ящика, а в них - одни из крупнейших хищных птиц, черные грифы. Посмотреть на диковинку собрались почти все сотрудники. Как только открыли крышки, огромные птицы «протанцевали» балетными па наружу. «Ух ты! Ну прямо балет Цискаридзе и Лиепа» - вырвалось у кого-то. Так и назвали новоприбывших. Огромные птицы быстро стали любимчиками орнитологов парка. Красивые, величественные и, что самое удивительное, невероятно любящие и заботливые. Птицы с нежностью обхаживают друг друга, особенно в брачный период. Внимательные посетители весной могут увидеть, как Лиепа сидит на гнезде, а Цискаридзе своими огромными крыльями укрывает её от дождя или палящего солнца, приносит самые лакомые кусочки. Своё единственное яйцо птицы насиживают по очереди. К сожалению, пока прибавления в семье не дождались, они ещё молоды, ведь живут чёрные грифы 50 лет и более, поэтому можно надеяться, что в следующем году они порадуют работников парка долгожданным пополнением. В зоопарке же существует примета: если в день свадьбы молодая пара сфотографируется у вольера чёрных грифов, да так, чтобы в кадр попали обе птицы, то брак будет счастливым и крепким, а в семье никогда не будет измены и предательства - проверено!

Фото: «Роев ручей

СПРАВКА КП

Чёрный гриф или бурый гриф — птица семейства ястребиных. Это очень крупные птицы, общая длина тела которых достигает 1 м, размер крыла — 85 см, вес — до 12 кг. Гриф имеет отличное зрение, ведь добычу он высматривает с высоты 1-2 км. Острота зрения этой птицы в семь раз превосходит человека. В поисках пищи они ежедневно преодолевают огромные расстояния — до 300—400 км.

Фото: «Роев ручей

Несмотря на название, оперение грифа не чёрное, а серовато - бурое. В восточной мифологии грифы считаются прообразом птицы Гаруда, мифического царя птиц, символа просветлённого ума.