В Красноярске могут перестать работать светофоры

Причиной такого сбоя может быть прошедший накануне ливень Фото: Мария ЛЕНЦ

ГИБДД Красноярска предупреждает горожан о возможных сбоях в работе светофоров краевой столицы. Светофоры могут перестать работать в любой части города. Там, где это произойдет, регулировать движение будут госавтоинспекторы.

Как сообщают в ГИБДД, перебои с работой светофоров уже были зафиксированы на пересечении улиц Сергея Лазо - Металлургов и Ладо Кецховели - Копылова. Все экипажи ДПС ориентированы на помощь участникам дорожного движения.

Не исключено, что перебои в работе светофоров могли быть вызваны вчерашним сильным ливнем и его последствиями. Корреспондент «Комсомольской правды» запросил информацию об этом в красноярском управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства.

В ведомстве напоминают, что водителям в случае такого ЧП необходимо помнить о правилах проезда нерегулируемых перекрестков, руководствоваться знаками приоритета и быть предельно внимательными.