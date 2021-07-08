Адвоката осудили на 7 лет за попытку подкупить судью

Адвокат пыталась стать посредником между родственниками обвиняемого в сбыте наркотиков и судьей, чтобы смягчить приговор Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский суд признал виновным адвоката в передаче взятки. Предоставленных следствием доказательств хватило для обвинительного приговора Ольги Г. Она признана виновной в совершении преступления о посредничестве во «взяточничестве, совершенного в особо крупном размере.

Напомним, в декабре 2018 года адвокат пыталась стать посредником между родственниками обвиняемого в сбыте наркотиков и судьей, чтобы смягчить приговор. Речь шла о сумме 1,2 миллиона рублей. Но, 8 февраля 2019 года, адвоката задержали сотрудники ФСБ - при получении денег от родственника подсудимого. В ходе следствия адвокат признала свою вину, а так же активно сотрудничала со следственными органами. Суд вынес решение: наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, штраф в размере 3,6 миллиона рублей и лишением права заниматься адвокатской деятельностью на 4 года. Приговор еще не вступил в законную силу.