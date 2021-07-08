В Канске здание пассажирского предприятия обрушилось на автомобиль, стоявший во дворе частного дома

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске стена пассажирского автотранспортного предприятия, расположенного на улице Шабалина, 36, рухнула во двор частного дома как раз на припаркованный там автомобиль. Как сообщают в МЧС, ЧП произошло утром 8 июля.

Все произошло около 7:30 утра. На пульт дежурного поступило сообщение, что в Канске рухнула стена здания пассажирского предприятия, её части упали во двор частного дома. На помощь немедленно выехали 4 сотрудника и 1 единица техники.

В МЧС отмечают, что рухнувшее помещение на территории предприятия уже давно не эксплуатируется. Обломки стены угодили прямиком на стоявший автомобиль и хозпостройки. Машина и строения повреждены, но, к счастью, никто не пострадал. Людей во дворе и автомобиле в тот момент не было. Пока остается неизвестным, насколько старым было обрушившееся здания и требовалось ли его снести.

Насколько серьезны последствия обрушения и какова сумма ущерба, нанесенная владельцу автомобиля и хозяйственных построек, пока не сообщается.