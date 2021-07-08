Нарыбачили на уголовный срок: в Красноярском крае задержаны трое мужчин, ловивших стерлядь и осетра

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В Красноярском крае рыбалка с легкостью может обернуться уголовным делом. Так, в Большеулуйском районе сотрудники полиции задержали троих рыбаков, с моторной лодки добывавших осетра и стерлядь. Как рассказали в пресс-службе полиции, мужчины рыбачили на реке Чулым в районе деревни Бирилюссы.

Трое местных жителей уже в пенсионном возрасте до приезда полиции поймали 21 особь стерляди и всего 1 осетра. На месте были составлены 3 административных протокола «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство».

Сейчас сотрудники полиции решают вопрос о заведении уголовного дела по статье «Незаконный вылов водных биологических ресурсов». Максимальная санкция – до 5 лет лишения свободы.