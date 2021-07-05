В Красноярском крае за прошедшие сутки утонули 3 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

Спасатели выполнили шесть выездов с 4 по 5 июля. Два раза Ачинский отряд выезжал по заявке предположительно утонувших людей. В ходе поисковых работ сотрудники обнаружили два тела: на озере «Щучье» в районе Учхоза и на акватории реки Чулым в Ачинском районе.

Красноярский ПСО выезжал на вызовы три раза. Первый раз спасатели искали предположительно утонувшего на реке Малый Кемчуг Емельяновского района. Там погиб один человек.

Далее отряд оказывал помощь человеку, который в нетрезвом состоянии получил травму на «Красноярских столбах». Третий раз спасатели выезжали на помощь полиции: за Краевой больницей находилось тело 83-летнего пенсионера, которое нужно было извлечь из оврага. Он ушел из краевой больницы и упал собрыва.

ПСО города Шарыпово делал выезд на обращение граждан в гаражный кооператив «Ротор», где мужчина долгое время не открывал дверь своего гаража.

Завершился выезд Дивногорского ПСО на обеспечение безопасности проведение кубка Красноярского края по рыбной ловле со спиннингом на залив Агур Красноярского водохранилища.

Таким образом, КГКУ «Спасатель» сообщает, что за прошедшие сутки пострадавших – 3, спасённых – нет, погибших – 3, помощь оказана – 1.